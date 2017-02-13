القبول بقوات الأمن الخاصة لمختلف الرتب

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الرياض – البلاد

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل بمختلف الرتب لحاملي الشهادة الجامعية (البكالوريوس)، والشهادة الجامعية المتوسطة وخريجي الدبلومات (سنتين)، وحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها؛ للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة.

وحددت قوات الأمن الوظائف المتاحة بسحب المستوى التعليمي، على أن تكون وظيفة رقيب أمن متاحة لدرجة البكالوريوس، فيما حددت للشهادات الجامعية المتوسطة رتبة وكيل رقيب أمن، ولدبلوم السنتين بعد الثانوية رتبة عريف أمن، وجندي أول لحملة الثانوية العامة.

ولفتت إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد 22/ 5/ 1438هـ ، وحتى يوم الثلاثاء 1/ 6/ 1438 هـ ، عبر بوابة توظيف أبشر، على أن تتوفر بالمتقدم الشروط.