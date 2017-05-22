القتل تعزيراً لمهرب هيروين “باكستاني” في الشرقية

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نفّذت وزارة الداخلية اليوم بالمنطقة الشرقية حكم القتل تعزيراً في باكستاني لتهريبه كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ الحكم أشارت فيه إلي أن السلطات تمكنت من القبض على المدعو نيازمين زراين خان ـ باكستاني الجنسية ـ عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه

وقالت إن التحقيق أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له؛ وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه .