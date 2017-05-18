القحطاني : جماهيرنا في الغربية لا تحتاج دعوة

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أكد لاعب نادي الهلال ياسر القحطاني حاجة اللاعبين إلى الجماهير، في مواجهة الليلة أمام الأهلي في النهائي، متمنيا أن يشاهد الجوهرة مكتظة عن آخرها، وأن تكون نسبة الحضور بالتساوي بين الناديين،

مبينا أن اللاعبين لن يرضوا بحضور أقل من 30 ألف مشجع هلالي، وأشار إلى أن عشاق الهلال لا يحتاجون لدعوة في جميع ملاعب المملكة، فهم رقم واحد في جميع المحافل،

موضحا أن مدينة جدة يتواجد بها عدد كبير، وهائل من جماهير الزعيم، بالإضافة لمكة المكرمة، والطائف، وينبع، والمدينة المنورة، وسيكونون في الموعد لزف الفريق للبطولة الغالية.