( القشدة ) و( العصيدة ) حكايات وزوار مهرجان الصحراء

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حائل- البلاد

تتباين المأكولات الشعبية في المملكة من منطقة إلى أخرى بسبب اختلاف العادات والموروث الشعبي الخاص بكل منطقة الذي يميزها عن غيرها, وتشتهر مدينة حائل بالعديد من المأكولات الشعبية الشهية، ففي مهرجان صحراء حائل العاشر بمتنزه المغواة الترفيهي يُقبل الزوار على شراء وتناول العديد من الأكلات الشعبية من أبرزها القشدة والعصيدة التي يتزايد الطلب عليها خصوصاً من كبار السن في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة وبرودة في الأجواء كما تصدر ” الحليب بالزنجبيل ” قائمة المشروبات الساخنة المفضلة الأكثر طلباً من قبل زوار المهرجان والتي تتناسب مع الأجواء الشتوية.

وأوضحت البائعة / أم علي أنها متخصصة في بيع القشدة والعصيدة التي تقوم بتحضيرها يومياً وجلبها من المنزل إلى الكشك الخاص بها وسط السوق الشعبي بعد وضعها بحافظات الطعام الكبيرة، مشيرة إلى أنها تقوم بتحضير القشدة وذلك بخلط دقيق البر مع الزبدة ثم إضافة التمر المهروس لها وتقليبها على نار هادئة لمدة ربع ساعة وتقديمها مع السمن البلدي أو الزبده.

وحول طريقة تحضير العصيدة تقول أم علي أنها تقوم بتسخين دقيق البر حتى يتحول للون البني وفي أناء آخر يتم إضافة السمن أو الزبدة للتمر المهروس ويقلب حتى يذوب التمر ويصفى ماء التمر ويضاف للدقيق ويقلب على النار ويضاف إليه كمية بسيطة من الماء مع التقليب المستمر ثم يضاف له مخلوط التمر مع الاستمرار في التقليب ويقدم مع الفلفل الأسود.

من جهتها أوضحت البائعة / أم محمد والمتخصصة في بيع المشروبات الساخنة أن الطلب مرتفع بشكل كبير على مشروب الحليب بالزنجبيل باعتباره مشروب مفضل في الشتاء رغبة بالحصول على الدفء وتقوية الجهاز المناعي والوقاية من نزلات البرد .