القصاص من مواطن قتل آخر طعناً بسكين في مكة

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نفذت وزارة الداخلية اليوم الأحد حكم القتل قصاصاً بمواطن سعودي أقدم على قتل آخر طعناً بسكين.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ الحكم أفادت فيه أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على / فايز بن علي بن يحيي يماني – سعودي الجنسية – بعد إقدامه على قتل / محمد بن حامد بن حمدان المزمومي الحربي – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته.

وقالت إن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

و أكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم محذره في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره