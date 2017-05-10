“القضاء الإداري ” ينقل 76 قاضياً لعدد من المحاكم الإدارية

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عقد مجلس القضاء الإداري بمقره في الرياض يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، جلسته برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بحضور أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام للمجلس فهد بن غنام الغنام، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة منها الموافقة على ندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض وللمحكمة الإدارية بالرياض ولمكتب الشؤون الفنية، كما كلف المجلس عدداً من أصحاب الفضيلة القضاة إلى مختلف محاكم الاستئناف الإدارية.

وأضاف الغنام، أن المجلس وافق على تشكيل عدد من أصحاب الفضيلة القضاة للعمل في الدوائر بنوعيها الإداري والتجاري، كما وافق على نقل 76 قاضياً لعدد من المحاكم الإدارية.