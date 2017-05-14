(القناة الأولى) تعيد مخضرمي الدراما لشاشة رمضان

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

افرجت القناة الاولي في التلفزيون السعودي عن تفاصيل برنامج ضخم سيجمع نجوم ومخضرمي الدراما السعودية خلال شهر رمضان المعظم .

اذ من المنتظر ان تعرض القناة برنامجاً جديداً يحمل اسم “يا تلفزيوني “، تحشد له “مؤسسة الثقافة والإعلام” نخبة من الفنانين السعوديين والخليجيين، شبابا ومخضرمين. ويأتي””يا تلفزيوني” في مسار حراك لإحياء الإرث الإعلامي السعودي في شقه المرئي واعادة تقديمه بنهج ثقافة العصر الحديث، حيث تنصهر اجيال العطاء في الفنون، من خلال مشاركة نجوم حاليين يستحقون التكريم، كما أنهم يحتفون بفنانين راحلين خلدوا ذكراهم في وجدان وطن.ولإنجاز العمل، قام جهاز الإشراف على مسرح التلفزيون بقيادة الفنان عبدالإله السناني، باستقطاب نخبة من الشباب المحترف المبتعث للتخصص المهني، وفي مقدمتهم مخرج البرنامج الفنان عبدالعزيز الشلاحي وسعد خضر و مطرب فواز و بشير الغنيم و عبدالرحمن الخطيب و علي إبراهيم و علي المدفع، وهم جزء من أصحاب العطاء الفني في السعودية الذين “سيستمر التواصل معهم في الأعمال القادمة لإكمال عقد الوفاء”.