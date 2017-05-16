القوات البحرية تنظم فعاليات يوم البيئة
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الرياض – البلاد
قامت القوات البحرية الملكية السعودية بتنظيم فعاليات يوم البيئة لعام 1438هـ بحضور معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان، وذلك بناء على الدعم الدائم والمستمر من قبل الحكومة الرشيدة في هذا المجال من أجل حماية البيئة والحفاظ على نظامها البيولوجي وحماية مواردها الطبيعية. واشتملت الفعالية على إقامة ندوة ومعرض وبمشاركة حافلة من جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة البيئة والمياة والزراعة والإدارة العامة لصحة البيئة والصحة المهنية بوزارة الصحة والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وقاعدة الملك سلمان البحرية قسم المختبرات البحرية وادارة الدفاع ضد اسلحة التدمير الشامل وذلك تحت اشراف إدارة السلامة بالقوات البحرية . وتهدف القوات البحرية الملكية السعودية من إقامة الفعالية إلى التوعية بالدور المهم في حماية البيئة من خلال اتخاذ الخطوات المناسبة لحمايتها وزيادة الوعي البيئي لدى فئات المجتمع .
التصنيف: محليات
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