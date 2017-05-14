القوات البرية تقيم مراسم تسليم راية القيادة وتكرم الشلوي

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الرياض – واس

أقامت القوات البرية الملكية السعودية أمس الأول الخميس، في ميدان كلية الملك عبد العزيز الحربية بالرياض، بحضور قادة وضباط أفرع القوات البرية وأفرادها، مراسم تسليم راية القيادة من قائدها السلف معالي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي المستشار بمكتب سمو وزير الدفاع، إلى قائدها الخلف صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز ، وذلك تقديرًا لدور الفريق الركن الشلوي، في خدمة الوطن من خلال عمله في القوات المسلحة.

وفي كلمة بهذه المناسبة، رفع القائد السلف الفريق الركن الشلوي، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمهم ووقوفهم الدائم للقوات المسلحة، التي تقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بالوطن.

وهنأ معاليه ، سمو الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز ، على الثقة الملكية الكريمة بتعينه قائدًا للقوات البرية الملكية السعودية، مؤكدًا بأنه أثبت كفاءة عالية في كل المواقع التي تسلمها.

من جانبه، أشاد سمو قائد القوات البرية، في كلمته بتاريخ هذه القوات وانجازاتها، مثمنًا سموه الدور الذي بذله القائد السلف إبان فترة قيادته للقوات البرية، مؤكدًا أن القوات حققت خلال الأعوام الماضية، الكثير من الإنجازات العظيمة التي جعلتها رائدة في تأدية مهامها، وبناء قوتها، لتكون درعا حصينا للوطن ومقدراته، بتوجيه من القيادة الرشيدة.

وأشار سموه بأن القوات البرية فخورة بقادتها وسيبقون دائمًا نجومًا مضيئةً في تاريخ هذا الصرح العظيم، معبرًا سموه عن تقديره لجهود جميع منسوبي القوات، مؤكدًا بأن الجميع سوف يواصل العمل لتكون هذه القوات حديثة ومحترفة، وقادرة على تنفيذ جميع مهامها القتالية بسرعة وفعالية وتحقيق النصر دفاعا عن الوطن ومقدراته.