القوات العراقية تستعيد مطار الموصل

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الموصل – وكالات

‏تمكنت القوات العراقية المدعومة جوا من الولايات المتحدة الخميس، من السيطرة على كامل مطار الموصل الواقع جنوب المدينة، بحسبب ما أعلن التلفزيون الرسمي العراقي، في خطوة مهمة لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي من المدينة التي سيطر عليها داعش الإرهابي منذ عام 2014.

كما أكدت قوات الرد السريع سيطرتها على مطار الموصل بشكل كامل، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تفتش الآن صالة المطار، بعد قتلها العشرات من التنظيم الارهابي في المطار وتفجيرها 4 سيارات مفخخة.

وكانت الشرطة الاتحادية في العراق أعلنت أمس السيطرة على مدرج مطار الموصل، بعد أن تقدمت صباحا باتجاهه.

وفي وقت سابق أمس قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق جودت إن فرقة الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية حررت قرية اليرموك وأضحت على بعد 500 متر من مطار الموصل بعد أن أطلقت القوات العراقية هجومها على مطار الموصل. وتوجهت قوافل من القوات بينها الشرطة الاتحادية والرد السريع التابع لوزارة الداخلية نحو المطار المهجور حالياً، والواقع الى الجنوب من مدينة الموصل.