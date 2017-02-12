القيادة تعزي رئيس أفغانستان في ضحايا تفجير كابل

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الرياض – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمدزي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، إثر التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من المحكمة العليا في كابل وما نتج عنه من ضحايا وإصابات.

وقال الملك المفدى : “تلقينا ببالغ الألم والحزن نبأ التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من المحكمة العليا، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم والشعب الأفغاني الشقيق ألم هذا المصاب، معربين لكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمُن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب جمهورية أفغانستان الإسلامية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس أشرف غني أحمدزي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، إثر التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من المحكمة العليا في كابل وما نتج عنه من ضحايا وإصابات.

وقال سمو ولي العهد : “تلقيت ببالغ الحزن نبأ التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من المحكمة العليا في كابل، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، معرباً لفخامتكم عن إدانتي الشديدة لهذا العمل الإجرامي ومقدماً أصدق التعازي والمواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الشقيق، راجياً المولى العزيز أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويمُن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمدزي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، إثر التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من المحكمة العليا في كابل وما نتج عنه من ضحايا وإصابات.

وقال سمو ولي ولي العهد : “تلقيت بألم شديد نبأ التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من المحكمة العليا في كابل، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإنني إذ أعرب لفخامتكم عن استنكاري الشديد لهذا العمل الإجرامي، لأقدم لفخامتكم ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق ولأسر الضحايا أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب”.