القيادة تعزي عبدالله غول وتهنئ مون جاي

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جدة – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة لفخامة السيد عبدالله غول في وفاة والده – رحمه الله – .

وقال الملك المفدى : “علمنا ببالغ الأسى بنبأ وفاة والدكم – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنا لله وإنا إليه راجعون ” . وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس مون جاي رئيس جمهورية كوريا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية كوريا. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار . كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية عزاء ومواساة لفخامة السيد عبدالله غول في وفاة والده – رحمه الله – . وقال سمو ولي العهد : “بلغنا نبأ وفاة والدكم – رحمه الله – ونبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه ، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

وبعث سمو ولي العهد برقية تهنئة لفخامة الرئيس مون جاي رئيس جمهورية كوريا ، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية كوريا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة السيد عبدالله غول في وفاة والده – رحمه الله – .

وقال سمو ولي ولي العهد : “تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة والدكم – رحمه الله – ، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة ، لندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

وبعث سمو ولي ولي العهد برقية تهنئة لفخامة الرئيس مون جاي رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية كوريا.

وعبر سمو ولي ولي العهد عن أصدق التهاني وأجمل التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته ، والمزيد من الرقي والازدهار لشعب جمهورية كوريا الصديق.