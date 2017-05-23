القيادة تهنئ رئيس أرتريا بذكرى الاستقلال

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة أرتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس إسياس أفورقي، ولحكومة وشعب أرتريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة مماثلة للرئيس إسياس أفورقي رئيس أرتريا.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس إسياس أفورقي، ولحكومة وشعب أرتريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة للرئيس إسياس أفورقي.

وعبر ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس إسياس أفورقي، ولحكومة وشعب أرتريا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.