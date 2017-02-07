العدد 21931 11 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الكاش يحمس الأهلاويين لمواجهة القادسية

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الكاش يحمس الأهلاويين لمواجهة القادسية
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جدة – أحمد إلياس

أنعشت إدارة النادي الأهلي معنويات لاعبيها، بعدما قامت بتسليمهم مكافآت الفوز وذلك قبل مواجهتهم المهمة أمام القادسية الخميس القادم، ضمن الجولة الثامنة عشرة، لدوري جميل للمحترفين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام

وكان الفريق أجرى تدريباته مساء أمس على ملعب الأمير محمد العيدالله الفيصل بالنادي، وأجرى السويسري جروس مناورة على الملعب كامل طبق خلالها العديد من الجمل التكتيكية،

وينتظر أن ينضم اللاعب المصري محمد عبدالشافي بعد ما يصل اليوم إلى جدة، إثر فراغه من المشاركه مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الأفريقية، وسيخضع شافي لفحوصات الجهاز الطبي للاطمئنان على موضع إصابته قبل دخوله في تدريبات الفريق الأهلاوي .

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التصنيف: الرياضة

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