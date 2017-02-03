الكاميرون تهزم غانا بثنائية وتضرب موعدا مع مصر في نهائي افريقيا

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ضربت الكاميرون موعدا مع مصر في نهائي كأس الأمم الافريقية لكرة القدم للمرة الثالثة بعد فوزها 2-صفر على غانا في قبل نهائي البطولة يوم الخميس.

وسبق للكاميرون الخسارة أمام مصر في النهائي مرتين في 1986 في القاهرة بركلات الترجيح.

و2008 في غانا بالهدف الشهير لمحمد أبوتريكة بعد صراع على الكرة بين محمد زيدان وقائد الكاميرون السابق ريجوبير سونج.

وحرص الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر على الحضور إلى الملعب في فرانسفيل لمتابعة المباراة.

وحرمت الكاميرون جارتها غانا من الظهور في النهائي للمرة العاشرة والمنافسة على التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخها.

واستغل ميشيل نجادو-نجادجوي خطأ دفاعيا مشتركا بين جون بوي والحارس رزاق بريما …

ليستقبل تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء ويضع الكرة في الشباك من مدى قريب.

وعزز كريستيان باسوجوج النتيجة بهدف ثان في الوقت المحتسب بدل الضائع…

عبر هجمة مرتدة انفرد بها بمرمى بريما من منتصف ملعب غانا ليضع الكرة في الشباك بسهولة.

وستلتقي غانا مع بوركينا فاسو على المركز الثالث يوم السبت