الكهرباء : ترعى معرض الطاقة السعودي 2017

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جدة ــ واس

تشارك الشركة السعودية للكهرباء كراعي بلاتيني في فعاليات معرض الطاقة السعودي 2017 والذي يتم افتتاحه اليوم الأحد في مركز الرياض الدولي للمعارض، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين وعدد من الشركات المحلية والعالمية في مجال صناعة الطاقة من مختلف دول العالم.

وقال نائب رئيس أول خدمات الإمداد والعقود بالشركة السعودية للكهرباء الأستاذ سليمان بن إبراهيم الحبيشي ، ان المعرض يعد منصة مثالية للتعريف بالفرص الاستثمارية واستقطاب المستثمرين في مجال توطين صناعة الطاقة الكهربائية، وبحث سبل التعاون مع العديد من الشركات لمواجهة اية عوائق مرتبطة بتوطين تلك الصناعة،

بالإضافة إلى بحث آفاق تطورات قطاع الطاقة المحلى، والاطلاع على احدث التقنيات المتخصصة، ودعم نمو الشركات المحلية للمساعدة في الحد من استهلاك وهدر الطاقة، مشيراً إلى أن مشاركة الشركة ورعايتها للمعرض تأتي ضمن جهودها الحثيثة وإسهاماتها في توطين الصناعات الكهربائية بالمملكة وتأكيد حرص الشركة بضرورة رفع نسبة المحتوى المحلي للصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء، وسعيها لجعل المملكة مركز إقليمي واعد للصناعات الكهربائية بالمنطقة.