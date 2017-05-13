الكهرباء تكمل عملية شراء صكوك بقيمة 1.3 مليار
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الرياض ــ البلاد
الرياض ــ البلاد
اعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إتمامها عملية الشراء الجزئي للصكوك من حملة الصكوك الراغبين في شراء صكوكهم من قبل الشركة .
وبلغ عدد الصكوك 126,931 صكا بقيمة اسمية قدرها 10,000 ريال للصك الواحد وقيمة اسمية إجمالية قدرها 1,26 مليار ريال, وهو ما يمثل نسبة 18,13% من القيمة الاسمية الإجمالية للصكوك في تاريخ الإصدار والبالغة 7,000,000,000 ريال .
وتم ايقاف تداول تلك الصكوك المشتراة وسيتم الغاؤها في تاريخ 10 مايو 2017م وبذلك تصبح القيمة الاسمية الإجمالية القائمة للإصدار 5,730,690,000 ريال .
التصنيف: اقتصاد
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