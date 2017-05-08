الكونغرس قد يحرم اوباما راتبه التقاعدي

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واشنطن ـــ وكالات

قالت صحيفة “ديلي تلغراف” ان الكونغرس الأمريكي قد يحرم الرئيس السابق باراك اوباما راتبه التقاعدي بعد قبوله عرضا بـ 400 الف دولار لقاء خطاب في وول ستريت.واوضحت الصحيفة البريطانية ان أوباما رفض خلال عمله في البيت الأبيض مشروع قرار من شانه ان يحرم الرؤساء السابقين من معاشهم اذا قبلوا مبالغ كبيرة من جهات أخرى.وبعد ان بات اوباما في موقف مشابه، فان الرعاة الجمهوريين لمشروع القانون يقولون إنهم سيعيدون إحياء التشريع، آملين أن يوقع الرئيس الحالي دونالد ترامب عليه.

ولم يعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع القانون مؤخرا، لكنه قال خلال حملته الانتخابية الصيف الماضي، انه سينظر فى معاشات المسؤولين المنتخبين.