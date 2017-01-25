الكويت.. إعدام 7 أشخاص مدانيين بينهم احد أعضاء الأسرة الحاكمة

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نفذت السلطات الكويتية الأربعاء حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص بينهم احد أعضاء الأسرة الحاكمة وثلاث نساء دينوا بارتكاب جرائم مختلفة، بحسب النيابة العامة، في أول عملية إعدام منذ منتصف 2013.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “كونا” عن مصدر مسؤول في النيابة أن من بين الذين اعدموا فيصل عبدالله الجابر الصباح

الذي ادين بقتل ابن شقيقته، والكويتية نصره العنزي التي أشعلت حريقا في خيمة زفاف زوجها عام 2009

ما اسفر عن مقتل 57 امرأة وطفلا.

وأضاف المصدر قائلا: نفذ حكم الإعدام شنقا تنفيذا لحكم القضاء العادل المؤيد من محكمتي الاستئناف

والتمييز في القضايا المشار إليها وبعد أن صدق على هذه الأحكام أمير البلاد .