الكويت تؤيد المملكة لتمديد خفض إنتاج النفط حتى مارس 2018

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أعلن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الثلاثاء، تأييد بلاده لاقتراح المملكة وروسيا تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط العالمية حتى مارس 2018.

وقال في بيان: الاتفاق يهدف إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب العالميين من خلال إعادة مستوى المخزون النفطي العالمي إلى معدل الخمس سنوات الماضية.

وأضاف أن هناك بوادر إيجابية بدأت تظهر من خلال بيانات شهري أبريل ومايو تبين أن هناك انخفاضا ملحوظا في المخزون النفطي العالمي.

وكانت المملكة وروسيا، أكبر منتجين للنفط في العالم، اتفقتا أمس الاثنين على ضرورة تمديد تخفيضات الإنتاج لتسعة أشهر أخرى حتى مارس 2018 لتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام ورفع أسعاره.