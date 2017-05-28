(الله يعطيك خيرها) تكشف عن انخفاض الحوادث المرورية 15%‏

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جدة- البلاد

ساهم التكامل بين العقوبات المرورية التي تقودها الادارة العامة للمرور والرسائل والحملات التوعوية التي تقودها (مبادرة الله يعطيك خيرها) في انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 15%‏ خلال السبعة أشهر الاولى من العام الجاري 1438 هـ وذلك وفقا لأحدث تقرير للإدارة العامة للمرور حيث أوضح أن عدد الحوادث خلال هذه الفترة بلغ 276595 مقارنة بنحو 324593 بانخفاض مقداره 47998 حادثا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 1437 هـ. وأشار إلى تراجع معدلات الإصابات بنسبة 16%‏ لتبلغ 19145 مصابا في السبعة أشهر الاولى من العام الجاري 1438 مقارنة 22659 مصابا في نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض مقداره 3514 مصابا.

وذكر التقرير أن عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية انخفضت بنسبة 19%‏ تصل الى 3872 حالة وفاة في السبعة أشهر من العام الجاري 1438 مقارنة بنحو 4776 وفاة في نفس الفترة من العام الماضي 1437 بانخفاض مقداره 904 وفيات. وقد أعرب المدير التنفيذي لمبادرة “الله يعطيك خيرها” الأستاذ سليمان المنصور عن سعادته بهذا التراجع الملحوظ في معدلات الحوادث والوفيات والإصابات مثمنا الدور العظيم الذي تقوم به وزارة الداخلية مممثلة في الادارة العامة للمرور من عمليات رصد ومتابعة للشوارع والطرق والدراسة المستمرة لتشديد العقوبات على المخالفين وتقديم الميزات النسبية للملتزمين.

وقال :”لقد توقعنا في رمضان الماضي تراجع الوفيات والإصابات بنسبة 10?%‏ والآن تضاعف انخفاض الوفيات وأصبح متراجعا بنسبة 19%‏ وكذلك الإصابات 16 %‏”.

وأوضح ان هذه النتائج جاءت بعد جهود حثيثة وتوافق في الرؤى وتكامل في منظومة العمل ما بين المرور ومبادرة (الله يعطيك خيرها) لايصال الرسائل التوعوية الهادفة بمختلف الصور والأشكال التي تخاطب كافة شرائح المجتمع، والسعى نحو تحقيق السياقة الامنة وتخفيض الحوادث والإصابات والوفيات. واضاف أن هناك جهودا كبرى تبذل من قبل المبادرة وعدد من الجهات في مقدمتها المرور ووزارات النقل والتعليم والصحة. وأشاد الاستاذ سليمان المنصور بالتعاون الوثيق بين المبادرة والمرور من أجل تحقيق المزيد من التراجع في معدلات الحوادث المرورية مشيراً إلى حرص المرور على هذا التعاون وتسخير كافة إمكاناته لمساندة المبادرة وبرامجها لتحقيق الهدف المشترك.