اللواء الخليوي يزور معرض “واس” المصور بالجنادرية

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نوه مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي ، بالهوية الجديدة والنقلة النوعية لوكالة الأنباء السعودية على مستوى الخبر والصورة.

وبموقعها الالكتروني ، واستثمارها الجيد لوسائل ومواقع التواصل الاجتماعي بإنشاء حسابات لها.

تقدم من خلالها عملها الإخباري المناسب والمتوائم مع طبيعة كل وسيلة من هذه الوسائل .

وأبدى اللواء الخليوي إعجابه بالنهج الإعلامي الذي تسير عليه (واس) ، الذي يعتمد على الموثوقية والمصداقية والموضوعية والسرعة في نقل الخبر.

مشيداً بقدرتها على الحفاظ على هذا النهج الرصين الذي تتبعه “واس” وسط التطور الذي تعيشه في مختلف أقسامها وأعمالها.

مشيراً إلى التعاون القائم بين كلية الملك فهد الأمنية و (واس) فيما يتعلق بالجانب الإعلامي .

جاء ذلك خلال زيارة قام بها اللواء الخليوي اليوم لجناح التحرير والإنتاج الفني ومعرض الصور الخاص بـ (واس) في مهرجان الجنادرية 31 .

حيث اطلع خلال جولته على الصور التي تضمنها الجناح ، الذي يتناول تاريخ الجنادرية منذ انطلاقتها عام 1405هـ .

يذكر أن (واس) تشارك هذا العام بجناحين :

أحدهما معرض مصور يتيح للزوار الاطلاع على أعمال مصوريها منذ انطلاقة المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) .

فيما خصص الجناح الثاني لبث أخبار المهرجان من أرض الحدث .

بعد معالجته الفنية والمهنية التي يقدمها محررو (واس) المنتشرين في القرية التراثية بالجنادرية.

لرصد الفعاليات المقدمة من خلال قرى مناطق المملكة التراثية والجهات الحكومية المشاركة .

إضافة إلى الأجنحة الدولية المشاركة في المهرجان