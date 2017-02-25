العدد 21949 29 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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اللواء العمري يتفقد مدني أبوعريش

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اللواء العمري يتفقد مدني أبوعريش
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أبوعريش- البلاد

تفقد مدير عام الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري ، إدارة الدفاع المدني بمحافظة أبوعريش ، وذلك ضمن جولاته التفقدية لمختلف إدارات الدفاع المدني بمحافظات المنطقة.

واطلع خلال الجولة على ما تضمه الإدارة من آليات ومعدات الإطفاء والإنقاذ للتأكد من جاهزيتها للانتقال للحوادث، مشدداً على أهمية المتابعة المستمرة لجاهزيتها وجاهزية أفراد الفرق.
وأثنى اللواء العمري على ما اطلع عليه من إمكانيات وجاهزية واستعداد لأي طارئ – لا سمح اللـــَّه – .

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التصنيف: محليات

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