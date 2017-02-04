اللواء عسيري:استراتيجية جديدة للتعامل مع طهران

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الرياض- بي بي سي

قال اللواء أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي إن الوقت قد حان “كي يتغير سلوك إيران في المنطقة، ووقف تدخل طهران في الدول المجاورة”.

وأضاف اللواء عسيري في تصريحات لبي بي سي، إن المجموعة الدولية بحاجة إلى استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران.

وقال اللواء عسيري لكبيرة مراسلي بي بي سي ليز دوسيت في مقابلة صحفية بالرياض إنه “يجب على إيران أن تعود إلى حدودها، ويعني ذلك أن تكف طهران عن التدخل في دول مثل العراق وسوريا واليمن، وإذا قررت واشنطن الموقف ذاته، فهذا شيء عظيم.”.

وفي سؤال بشأن طبيعة الخطوات التي يجب اتخاذها، قال اللواء عسيري: “إن كل الخيارات مفتوحة وموضوعة على طاولة النقاش”.

وعما إذا كان من شأن أي توتر مع إيران أن يزيد تفاقم الصراعات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، قال إن “تلك التوترات موجودة في الأصل، وإن التهديد الإيراني للمنطقة خطير”.