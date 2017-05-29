المؤشر : بالروح العالية سنعبر للثمانية

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جدة – أحمد إلياس

وصف اللاعب سلمان المؤشر، مباراة فريقه أمام فريق أهلي دبي، بالفرصة لإنهاء موسمهم الحالي بفوز إيجابي، يؤهلهم للدور القادم في البطولة الآسيوية،

وقال المؤشر: نحن نلعب مباراة صعبة أمام فريق قوي، قدم أمامنا في مباراة الذهاب، أداء مميزًا وكبيرًا، واستطاع التعادل أمامنا، وفي الحقيقة المنافس يمتلك قوة فنية، ولاعبين على مستوى عال، ولكن ايضاً المنافس يدرك القيمة الفنية للأهلي؛ خاصة أننا نلعب اليوم مباراة حسم، وأعتقد أن كلا الفريقين يحترم الآخر.

وتابع: المنافس فريق محترم، يلعب كرة حديثة، ويمتلك مفاتيح مميزة في الملعب، ونحن درسنا الخصم، وإن شاء الله، يسير الفريق وفق ما رسمه لنا المدرب، والمباراة فرصة للفريق لتعويض جماهيرنا عن بعض إخفاقات هذا الموسم، وذلك بالتأهل للدور الآسيوي القادم.

وأضاف المؤشر: البطولة قوية على جميع الفرق، وكلنا أمل في تحقيق الطموحات الكبيرة لجماهير الأهلي، ولدينا عزيمة قوية على إسعاد جماهيرنا، وتحقيق الفوز، والتأهل من أرض دبي، والعودة لجدة ببطاقة التأهل- بإذن الله- وبالروح العالية الموجودة في الفريق حالياً سنحسم التأهل.