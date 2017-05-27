العدد 21948 28 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المؤشر نيكي الياباني يهبط مع صعود الين أمام الدولار

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المؤشر نيكي الياباني يهبط مع صعود الين أمام الدولار
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طوكيو- واس

واصل المؤشر نيكي الياباني خسائره مع تعزيز الين لمكاسبه أمام الدولار امس على الرغم من أن المؤشر القياسي تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.6% ليصل عند مستوى 19686.84 نقطة ليظل مرتفعا 0.5% على أساس أسبوعي.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% ليبلغ عند مستوى 1569.42 نقطة وتراجع المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة مماثلة ليصل عند مستوى 13997.82 نقطة.

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التصنيف: اقتصاد

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