المؤشر نيكي الياباني يهبط مع صعود الين أمام الدولار
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وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.6% ليصل عند مستوى 19686.84 نقطة ليظل مرتفعا 0.5% على أساس أسبوعي.
طوكيو- واس
واصل المؤشر نيكي الياباني خسائره مع تعزيز الين لمكاسبه أمام الدولار امس على الرغم من أن المؤشر القياسي تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية.
وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.6% ليصل عند مستوى 19686.84 نقطة ليظل مرتفعا 0.5% على أساس أسبوعي.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% ليبلغ عند مستوى 1569.42 نقطة وتراجع المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة مماثلة ليصل عند مستوى 13997.82 نقطة.
التصنيف: اقتصاد
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