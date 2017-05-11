المالية: إيرادات الربع الأول 144 مليار ريال و 170 مليار نفقات

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كشفت وزارة المالية اليوم الخميس عن أن حجم الإيرادات خلال الربع الأول من العام 2017 بلغ 144.076 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 72‎%‎ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت المصروفات 170.287 مليار ريال، وبلغ العجز 26.211 مليار ريال مسجلاً نسبة انخفاض بلغت 71% مقارنة بالعام الماضي.

وأشار وزير المالية في مؤتمر صحفي للإعلان عن التقرير الربعي لأداء الميزانية للربع الأول من العام الجاري 1438-1439 اليوم في مقر الوزارة في الرياض ، أشار إلي أن الدين العام بلغ حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 307.866 مليار ريال.

وأكد الجدعان ارتفاع الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 1% لتبلغ 32 مليار ريال، مشيراً أنه تم رصد 40 مليار ريال لتنفيذ 150 مبادرة لإصلاح القطاع الحكومي ضمن برنامج التحول الوطني، مفيداً ان المملكة على أعتاب خصخصة مؤسسات حكومية لتشجيع القطاع الخاص.