المان يونايتد وأياكس إلى نهائي الدوري الأوروبي

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إعداد- محمود العوضي

اكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل أمام سيلتا فيجو، بهدف لمثله على ملعب أولد ترافورد، ضمن إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي. وحجز الشياطين الحمر مقعدهم في المباراة النهائية، والتي ستُقام على ملعب فريندز آرينا في مدينة سولنا السويدية، حيث سيواجه أياكس أمستردام الهولندي، والذي نجح في تجاوز عقبة أولمبيك ليون الفرنسي في نصف النهائي الثاني. سجل اللاعب البلجيكي ذو الأصول المغربية، مروان فلايني، هدف هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 17، ثم جاء هدف التعادل لسيلتا فيجو في الدقيقة 86. وفي المباراة الأخرى، حاول أولمبيك ليون تعويض هزيمة الذهاب أمام أياكس 4-1، لكنه تفاجأ بهدف في مرماه، جاء عن طريق كاسبر دولبيرغ في الدقيقة 27. لكن المتألق أليكساندر لاكازيت سجل هدفين متتاليين لأولمبيك ليون قبل نهاية الشوط الأول، ثم عزز الجزائري رشيد غزال النتيجة بهدف ثالث قبل نهاية المباراة بـ9 دقائق. وازدادات معاناة أياكس في الدقائق الأخيرة بعد طرد لاعب من صفوفه، فضغط أولمبيك ليون لتسجيل هدف، والوصول إلى الأشواط الإضافية، لكنه لم يُفلح في ذلك، لتنتهي المباراة بفوزه 3-1، ليتأهل أياكس إلى نهائي الدوري الأوروبي.