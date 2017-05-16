المان يونايتد والمدفعجية يتصارعان على إبراهيمي

شارك عبر واتساب

إعداد- محمود العوضي

يتطلع جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى ميركاتو صيفي قوي، وذلك مع قرب تتويج الشياطين الحمر بالدوري الأوروبي، الأمر الذي يضمن للفريق المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وذكرت تقارير، أن الجزائري ياسين إبراهيمي، لاعب بورتو البرتغالي، يعد هدفًا محتملًا للمدرب البرتغالي، في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، وأن تفكير مورينيو في استقدام إبراهيمي، يثير الشكوك حول مستقبل أنتوني مارسيال مع الشياطين الحمر. يذكر أن صفقة إبراهيمي، قد تكلف خزينة اليونايتد ما يقرب من 51 مليون جنيه إسترليني.

وكانت تقارير سابقة، قد ذكرت أن نادي أرسنال وضع خطة لتعويض الرحيل المحتمل لمسعود أوزيل، وأليكسيس سانشيز عن ملعب “الإمارات”، بالتعاقد مع الجزائري إبراهيمي، بجانب ماكس ماير لاعب شالكه الألماني.