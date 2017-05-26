المان يونايتد يحرز اليوربا ليج ويتأهل لدوري الأبطال

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إعداد- محمود العوضي

أحرز مانشستر يونايتد الإنجليزي، لقب الدوري الأوروبي بفوزه بثنائية نظيفة على أياكس الهولندي في النهائي، الذي أقيم في العاصمة السويدية ستوكهولم. سجل الفرنسي بول بوغبا، والأرميني هنريك مخيتاريان هدفي الفوز لمانشستر يونايتد، الذي ضمن التأهل المباشر إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخاض مانشستر يونايتد النهائي في أعقاب اعتداء مانشستر آرينا الذي خلف العديد من الضحايا. وكان رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو يراهنون على مسابقة “اليوروباليغ” كمنفذ وحيد للوصول إلى منافسة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما تحقق لهم في آخر المطاف.