المتنزه الوطني .. عنوان السياحة في عروس المصايف

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الرياض- البلاد

يعد المتنزه الوطني بالهدا والشفا في محافظة الطائف أحد أهم وأكبر وأحدث المشاريع السياحية على مستوى المملكة والمنطقة،ويمثل نقلة بارزة في مسار التطوير السياحي للمحافظة، وإنجازا مهما لأعمال اللجنة وما أعدته من مشاريع وبرامج لتطوير الطائف سياحيا وتنمويا.

كما يعد أحد أبرز مشاريع اللجنة العليا لتطوير محافظة الطائف التي تم تشكيلها بالأمر السامي الكريم بناءً على المبادرة التي قادتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لإعادة الطائف لمكانته السياحية، بشراكة قوية ودعم ومباركة من إمارة منطقة مكة المكرمة إلى جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية، بهدف تطوير محافظة الطائف سياحياً واقتصادياً وإعادة رونقها كوجهة تاريخية للاصطياف في المملكة، وهو ما توج بقرار تشكيل اللجنة بأمر سامٍ عام 1432هـ.

وتضم: إمارة منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية وضم لها لاحقاً وزارة البيئة والمياه والزراعة. وجاء اعتماد مشروع المتنزه بعد قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بتخصيص الموقع كمنتزه وطني على مساحة 95 كم2 وذلك استجابة لطلب سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتخصيص المنتزه، وفي إطار توصيات اللجنة العليا لتطوير محافظة الطائف والتي تضمنت مشاريع وبرامج تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتطوير المشاريع السياحية بالمحافظة.

وأولت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أهمية كبرى لهذا المشروع السياحي الحيوي الكبير. وتعد الهيئة هذا المتنزه مشروعا رائدا ورئيسا لدوره في إعادة رونق الطائف ومكانتها السياحية، ولذا سعت من خلال التنسيق المباشر مع شركائها في المحافظة إلى تحويل محور الهدا الشفا إلى متنزه وطني يشمل العديد من المشاريع السياحية المتطورة. وعملت بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على مشرع تطوير المحور السياحي الهدا الشفا على مرحلتين، حيث خلصت المرحلة الثانية والتي قام بها أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وفريق فني من الجهات المشاركة في تطوير المناطق السياحية الجبلية والذي قام بتحديد نطاقات التطوير في المحور السياحي الهدا والشفا، وأهم المشاريع فيها، وأولويات تطويرها وضوابط وإرشادات التطوير فيها،

بالإضافة إلى العمل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأمانة محافظة الطائف في مسح المقومات الطبيعية، والالتقاء بالسكان المحليين، وتقييم الفرص التطويرية ضمن مشروع المرحلة الثانية لتطوير المحور السياحي الهدا والشفا، وما يمكن أن تهيئه لزوار الطائف. كما قامت الهيئة بالعمل مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في تطوير الوجهات السياحية الجبلية لإعداد دراسة تطويرية للمنطقة الواقعة بين الهدا والشفا وتحديد الفرص الاستثمارية بشكل نهائي، وتم إقرار الدراسة من اللجنة العليا لتطوير الطائف، كما أعدت الهيئة نموذجا للحقائب الاستثمارية لعدد من الفرص الاستثمارية بالمتنزه.

قطاعات متكاملة

وكان سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قد تلقى برقية شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك نظير ما انتهت إليه دراسات اللجنة الفنية والتنفيذية من نتائج تتعلق بالمشاريع الاستثمارية المختارة ضمن مشروع تطوير المحور السياحي الواقع بين الهدا – الشفا ووضعها موضع التنفيذ، التي تتمثل بإنشاء مركز للزوار وفندق فاخر إلى جانب المخيم البيئي. وقال الأمير خالد الفيصل “هذه النتائج لم تكن لتأتي لولا توجيهات سموكم للفريق العامل مع اللجنة الفنية برئاسة نائب الرئيس للمناطق بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور وليد بن كساب الحميدي، لذا يسرني أن أشكر سموكم على هذه الجهود والدعم والمتابعة”.

ويركز المشروع على تطوير منطقة الهدا والشفا من خلال ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسية، وهي السياحة، والزراعة، والمحافظة على البيئة الطبيعية، ومن أجل الحصول على أكبر قدر من الفائدة من الاستثمار المحلي والبناء على هوية الطائف، تم التوصية بعدد من الفرص ومنها السياحة الزراعية، وسياحة الاستشفاء، والمنتجات الزراعية العضوية الصحية. كما حدد المشروع مخططا عاما لاستخدامات الأراضي، يتضمن خمسة تصنيفات كمناطق رئيسة داخل المحور السياحي الهدا والشفا، هي: محمية طبيعية، سياحة وترفيه، زراعي، تجاري، موقع الميقات، مع مراعاة أن الاستخدام الرئيسي الموصى به لكل نطاق لا يعني عدم السماح باستخدامات أخرى أو قيام أنشطة ملائمة أخرى ضمنه وفق ضوابط معينة.

كما أوصى المشروع باستقرار السكان في تجمعاتهم القروية بمنطقة المشروع ومشاركتهم في تنميتها كوجهة سياحية جبلية، مما يسهم في الحد من الهجرة إلى المدينة، وتوفير فرص عمل للمواطنين في مواقعهم وتدريبهم لتقديم الخدمات وإنشاء المشاريع، ويعمل على وضع مخطط شامل للتنمية العمرانية المتكاملة مع ضمان تناسقه مع البيئة الطبيعية للمكان لتكون المنطقة نموذجا لتمازج البناء التقليدي مع محيطه ولا يؤثر سلبًا على المنظر العام للموقع السياحي.

منظومة مشاريع

يشار إلى أن دراسة المشروع أوصت بتطوير قائمة من (50) مشروعا يمكن تنفيذها على المدى البعيد، ثم حددت (9) حقائب استثمارية من هذه المشاريع وفق مجموعة من الاشتراطات والمعايير، تم اختيار (6) منها لتكون نواة للتطوير، حيث اعتبرتها الدراسة جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص، وتحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية.

وبدأت وزارة الزراعة بباكورة مشاريع المتنزه، من خلال طرح مشروعي المنتجع (خمس نجوم)، ومركز التخييم للمنافسة العامة، تمهيدا للبدء في إنشائها وافتتاح المرحلة الأولى من المتنزه. تبلغ مساحة المشروع 95 كم2، ويقع على حدود المركز الإداري لمحافظة الطائف الذي يمتد من منطقة الباحة جنوباً، لمحافظات منطقة المدينة المنورة والعاصمة الرياض شمالاً،

وتبعد حوالي (360 كيلو متراً) من جنوب شرق مكة المكرمة و (130 كيلو متراً) من شرق محافظة جدة، وسط المناظر الطبيعية على سفوح جبال الحجاز الخلابة وبالتالي فهو يحتل موقعاً استراتيجياً يجمع بين عدة مناطق تتميز بالتنوع. ويهدف المشروع إلى تطوير وجهة سياحية جبلية ذات نمط ريفي على المحور الممتد ما بين الهدا والشفا بالشراكة مع عدد من المطورين والمستثمرين من ذوي الخبرة في القطاع الخاص. وبناءً على التوجيه السامي بتخصيص المنطقة الممتدة على محور الهدا الشفا للاستثمار السياحية بضوابط خاصة.

سياحة الاستشفاء

ونظراً للخصائص الطبيعية الفريدة، قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإعداد دراستين لتقييم هذه المنطقة ووضع خطة تنموية شاملة لتطويرها، وتضمنتا مسحا شاملا لمنطقة التطوير واقتراح مجموعة من المشاريع. وتم إعداد خطة تطوير متكاملة تضمنت خطة التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسة: السياحة، الزراعة، والرعاية الصحية (الاستشفاء)، وخطة التنمية المكانية، وتضمنت: محمية طبيعية، سياحة وترفيه، زراعي، تجاري، موقع الميقات.

وحددت الدراسة 9 حقائب استثمارية من هذه المشاريع وفق مجموعة من الاشتراطات والمعايير، تم اختيار 6 منها لتكون نواة للتطوير حيث اعتبرها التقرير جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص وتحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية. ويحوي المتنزه المشاريع التالية: منتزه وطني، وفندق ومنتجع فخم يبرز الطبيعة الجبلية للموقع، ومركز للتخييم والأنشطة، ومركز خدمات الحجاج والمعتمرين، ومركز صحي للتأهيل والاستشفاء، ومركز تصنيع المنتجات الزراعية، ومركز لخدمات الزوار وتوعيتهم. رعاية أمير مكة المكرمة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة العليا لتطوير محافظة الطائف قد اطلع مؤخرا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تفاصيل مشروع المتنزه الوطني بالهدا والشفا. واطلع سموه على صور وخرائط ورسومات تبين واقع ومستقبل المتنزه، كما استمع إلى شرح مفصل من سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وأمين الطائف المهندس محمد المخرج.

وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عضو اللجنة العليا لتطوير محافظة الطائف أن المتنزه الوطني بالهدا والشفا، يمثل نقلة بارزة في مسار التطوير السياحي للمحافظة، وعلو مستوى السياحة الوطنية، وإنجازا مهما لأعمال اللجنة، وما تقوم به من مشاريع وبرامج لتطوير الطائف سياحيا وتنمويا، لتعزيز مكانتها السياحية.

دعم ومتابعة

وأشار سموه في تصريح صحفي، أن المتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل كانت وراء هذا المشروع الكبير الذي يسهم في تطوير الطائف سياحيا واقتصاديا، وإعادتها إلى مكانتها كوجهة سياحية رئيسة في المملكة، إلى جانب المشاريع الأخرى الرائدة ومنها مشروع تطوير وسط الطائف، ومشروع مدينة سوق عكاظ، والطائف الجديد، ومشروع مطار الطائف الدولي وغيرها من المشاريع والبرامج.

وقدم سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة العليا لتطوير محافظة الطائف على دعمه ومتابعته لجميع المشاريع التطويرية للطائف، ولمشروع تطوير محور الهدا الشفا الذي سيكون من أبرز مشاريع الجذب السياحي في المحافظة والمملكة، وسيكون له دوره الريادي في تمكين التعاون بين جميع الشركاء من الجهات الحكومية.

كما عبر سموه عن شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، لاعتماده تخصيص المتنزه الوطني في الهدا والشفا على مساحة اكثر من 95 مليون كم2 ، بناء على الدراسات البيئية والاستثمارية التي أعدتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع وزارة الزراعة وأمانة الطائف، وبالتعاون مع استشاري دولي. وعبر سموه عن تقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، ومعالي محافظ الطائف، ولأمين محافظة الطائف المهندس محمد المخرج، لتعاونهم،مثمنا بدء وزارة البيئة والمياه والزراعة بباكورة مشاريع المتنزه، من خلال طرح مشروعي المنتجع (خمس نجوم)، ومركز التخييم للمنافسة العامة، وذلك حسب خطة التطوير المقرة.