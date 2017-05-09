المجانين يشيدون بعسيري والمولد والأمير

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جدة- البلاد

تم اختيار المتألق عبدالفتاح عسيري كأفضل لاعب في مباراة الفريق أمام ذوب آهن الايراني، في ختام مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا. وكان عسيري قد تقدم للأهلي عند الدقيقة 63، وأشادت جماهير الأهلي بسعيد المولد، وباللاعب سعد الأمير الذي دفع به جروس في مركز قلب الدفاع؛ حيث أكدت أنه بدا، وكأنه لاعب آخر .. اكتشاف عظيم من جروس .. ثقة .. وقتال .. وقوة وحش، وقال أهلاوي : الروح التي بالأمير، وسعيد، لو وزعت على لاعبي الأهلي لشاهدنا فريقا يسيطر على كل بطولات الموسم، بدون منافس.