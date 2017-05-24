المجدوعي للسيارات ترفع الستار عن رائعة شانجان الجديدة “V7” 2018

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جدة ــ البلاد

أطلقت شركة المجدوعي للسيارات ، الوكيل الحصري لسيارات شانجان في المملكة العربية السعودية ، مؤخرا طرازا اخر من طرازات شانجان المميزة ، حيث رفعت الستار عن طراز “V7” الجديد بالكامل، وذلك في معرضها في مدينة جــدة وبحضور عدد كبير من محبي سيارات شانجان و كبار عملاء الشركة وممثلي وسائل الاعلام . وبهذه المناسبة ،

تحدث محمد المجدوعي، المدير التنفيذي في شركة المجدوعي للسيارات عن اهمية اطلاق طراز “V7″ ، فقال:” اطلاق طراز “V7″ الجديد بالكامل يعني لنا الكثير في هذه المرحلة ، فهو طراز من فئة سيارات السيدان الصغيرة والتي تلاقي اقبالا شديدا من العملاء ، وهو ينافس بقوة في هذه الفئة لما يتمتع به من خصائص مميزة من ناحية المتانة والقوة .

كما انه معزز بالكثير من عوامل السلامة وانظمة القيادة التي لا تتوفر سوى في الفئات الاعلى مما يضعه في قمة فئة السيارات الصغيرة، والخيار الامثل لمن يرغب في الحصول على سيارة رائعة وقوية بسعر منافس.”..والسيارة الجديدة معززة بالعديد من انظمة القيادة والسلامة، بما في ذلك نظام مانع لاغلاق الفراملABS ، نظام توزيع قوة الفرملة EBD ، ونظام مساعدة الفرمل عند الطوارئ EBA ، واكياس هوائية للسائق والراكب الأمامى مع وسائد هوائية .

كما تم تجهيزها بصدامات امامية وخلفية ومرايا جانبية بنفس لون السيارة ، مع مصابيح ضباب أمامية وخلفية ومصابيح اشارة مدمجة فى المرايا وجهاز انذار ضد السرقة… شانجان “V7” مزودة بمحرك سعة 1.6 لتر ذي 4 اسطوانات بقوة 123 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة ، وهو متصل بناقل حركة ستبترونيك من 4 سرعات مع زر لتشغيل المحرك.