المحمدي رئيسا للجنة السياحة بغرفة المدينة

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المدينة المنورة -جازي الشريف

اختارت اللجنة السياحية بغرفة المدينة المنورة في اول اجتماع لها عضو مجلس الادارة مجد بن حمود المحمدي رئيسا لها وعدنان مصطفى زيتوني نائبا له وتأتى هذه اللجنة بمكونها من نخبة من اصحاب الفنادق ومشغليها ووكالات السفر والسياحة والمشتغلين الفاعلين في مجال الارشاد السياحي في وقت تشهد فيها المدينة المنورة نشاطا سياحيا كبيرا باعتبارها عاصمة للسياحة الاسلامية للعام 2017 م

وأوضح أمين عام غرفة المدينة المكلف سهل بن صالح حجار أن هذه اللجنة تعتبر من اللجان المهمة والمعول عليها في نقل تطلعات الدولة للقواعد المهتمة بهذا النشاط والهادفة الى رفع مستوى النشاط السياحي في منطقة ذات مميزات سياحية عالية على المستوى المحلى والعالمي كمنطقة المدينة المنورة

وبين حجار ان هذا النشاط هو محور من محاور رؤية المملكة 2030 ومحط اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة .