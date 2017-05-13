المرزوقي يحتفل بالعريس مع المجانين

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جدة – أحمد إلياس

قام رئيس النادي الأهلي أحمد المرزوقي بالاحتفاء بفوز فريقه على الفيصلي، وأبدى إعجابه بمستوى النجم إسلام سراج صاحب هدفين من أصل الثلاثة أهداف، التي هزت شباك الفيصلي؛ خاصة أن سراج عائد حديثاً من إصابة قوية، أبعدته عن الملاعب عدة أشهر، وأظهر العريس الذي احتفل بزفافه مؤخراً مستوى فني جيدا، دعت رئيس النادي للتوجه به، بعد المباراة نحو الجمهور الأهلاوي للاحتفال باللاعب، وتشجيعه للعودة للتألق؛ خاصة في الفترة القادمة الحاسمة في مشوار الفريق.