المرزوقي يستعد لمغادرة الملكي

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جدة- البلاد

أكد مصدر مقرب، من الإدارة الأهلاوية، أن رئيس النادي أحمد المرزوقي، اتخذ قرارًا حاسمًا، بعد أن وصل لقناعة تامة بعدم الجدوى في استمراره في رئاسة الملكي، خاصة بعد الهجوم الجماهيري عليه، بعد أن فقد الأهلي كل البطولات المحلية، التي حققها الموسم الماضي، تحت رئاسة مساعد الزويهري، وحملت الجماهير الأهلاوية رئيس النادي المسئولية كاملة، بعدم التعاقد مع لاعبين يعوضون الغيابات، واعتمد على أسماء ليس لها طموح في بطولة. وأضاف المصدر المقرب: إن رئيس النادي الأهلي ينتظر حتى نهاية الموسم الكروي رسميا، والذي ينتهي بالنسبة له مع مباراتي الذهاب والعودة بدوري أبطال أسيا أمام النادي الأهلي الإماراتي بدور الـ16 . وأكد المصدر المقرب، أن المرزوقي صارح أعضاء الشرف المؤثرين بالنادي الأهلي بنيته، وقرار ابتعاده عن النادي عقب اللقاءات الآسيوية. وتم الاتفاق أن يكون هناك اجتماع لأعضاء الشرف مع بداية شهر يونيو القادم، وسيتم تحديد الإدارة الجديدة.