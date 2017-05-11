المزروعي: الزعيم لم يطلب ضم خربين

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جدة- البلاد

نفى صالح المزروعي رئيس نادي الظفرة الإماراتي، ما تردد مؤخراً عن رغبة إدارة نادي الهلال في التعاقد بشكل دائم مع المهاجم عمر خربين. وكان الهلال قد ضم خربين على سبيل الإعارة قادماً من فريق الظفرة، حتى نهاية الموسم الحالي. وأوضح رئيس نادي الظفرة، أن الهلال لم يتواصل معنا، بشأن التجديد لخربين، وهناك بالفعل بعض الأندية السعودية الراغبة في ضم اللاعب، ولكن الأفضلية تبقى للهلال في شراء العقد. وأضاف: وصلتنا عدة عروض من أندية إماراتية أيضاً.