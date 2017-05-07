المسابقات تعلن مواعيد مباراتي الملحق بين نجران والباطن

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الرياض – البلاد

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباراتي الملحق بين صاحب المركز الثاني عشر في دوري جميل المحترفين (فريق الباطن) وصاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى (نجران):حيث جاءت على النحو التالي:

مباراة الذهاب:

الخميس 11 مايو 2017 – نجران vs الباطن 7:15م- استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز (أبها)

مباراة الإياب:

الثلاثاء ‏16 مايو 2017 – الباطن vs نجران 7:20م – ملعب نادي الباطن (حفر الباطن).