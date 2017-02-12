المساعدات السعودية تستهدف 17 ألف مستفيد سوري في لبنان

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عمان- واس

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا جهودها الإغاثية بتوزيع مجموعة المساعدات الإغاثية خلال فصل الشتاء الحالي والتي تشتمل على كسوة الشتاء وأطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية للأشقاء اللاجئين السوريين في لبنان مستهدفة ومن خلال أربع محطات متتالية وصولاً للمحطة الحادية والسبعين مناطق دير عمار والمنية وعكار وسير الضنية ليبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات نحو 8472 مستفيد بواقع 1412 أسرة ضمن البرامج الإغاثية “شقيقي دفؤك هدفي 4″ وشقيقي سفرتك هنيه” وشقيقي صحتك غالية”.

وأوضح مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال أن هذه البرامج مستمره ضمن محطات الخير التي تقدمها الحملة السعودية لخدمة الأشقاء اللاجئين السوريين في لبنان لتلبي احتياجهم الفعلي من المساعدات الإغاثية ، مضيفاً أن مكتب الحملة في لبنان قد أعد خطة توزيع لهذه المساعدات شملت معظم المناطق اللبنانية ومازال العمل مستمر لتغطية اكبر قدر منهم.

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة وتأكيداً لدورها الإنساني تجاه الأشقاء السوريين أخذت على عاتقها التخفيف من معاناتهم في بيئة اللجوء التي يعيشون فيها في الوقت الذي تتراجع فيه المنظمات الداعمه لهم عن تقديم الخدمات الإغاثية إضافة إلى التخفيف من العبء الذي تتحمله الدول المستضيفة منذ بداية الأزمة وذلك من خلال برامجها الإغاثية المتعددة التي تطلقها.

وبين السمحان أن المحطات المتتالية التي تنفذها الحملة الوطنية السعودية تأتي ضمن سلسلة محطات العطاء التي تُقدم لهم إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – التي تشدد على إيلاء الأشقاء السوريين جل الاهتمام في كافة المحاور الإغاثية.

كما واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا توزيع المساعدات الإغاثية ضمن برامجها المتنوعة “شقيقي دفؤك هدفي 4” و “شقيقي سفرتك هنية ” وشقيقي صحتك غالية ” لفصل الشتاء في الجمهورية اللبنانية وذلك في مناطق العيرونية وصيدا وجبل لبنان والبقاع لتستكمل بهذه التوزيعات خمس محطات متتالية لتصل للمحطة السادسة والسبعون من توزيع المساعدات الإغاثية على الأشقاء اللاجئين السوريين مستهدفة عدد 2882 أسرة سورية بواقع 17292مستفيد .

وتنوعت هذه المساعدات الإغاثية لتحتوي على البطانيات والجاكيتات والكنزات بالإضافة إلى أطقم الأواني المنزلية إضافة لملحقات المائدة وأدوات العناية الشخصية بمجموع قطع إغاثية بلغ 18892 تقريباً.

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في لبنان وليد الجلال أن الحملة السعودية مازالت مستمرة في محطات توزيعاتها الإغاثية على الأشقاء اللاجئين السوريين في كافة المدن اللبنانية ، منوها أنه ولله الحمد تم تغطية شريحة واسعة من اللاجئين السوريين المهجرين من بلادهم بهدف إعانتهم على مصاعب اللجوء التي يمرون بها .

بدوره أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة الوطنية السعودية وانفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين و سمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- مستمره بإذن الله بدعم الأشقاء السوريين والوقوف معهم في محنتهم التي يمرون بها وذلك من خلال تقديم المساعدات الانسانية لهم في الداخل السوري و المناطق المجاورة له.