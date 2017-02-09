المساعدة المجتمعية..خاصية جديدة من فيسبوك للمساعدة في أوقات الكوارث

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تسعي شركة الفيسبوك تعزيز وجودها في حياة مستخدميها يومياً بحيث تربطهم بها جيداً بخدمات جديدة.

وأضافت شركة الفيسبوك خاصية جديدة أمس الأربعاء لمساعدة مستخدميها أثناء الكوارث…

حيث أنها تسهل على المتضررين من الكوارث العثور على بعضهم البعض داخل مكان محدد وتقديم المساعدة وتلقيها.

وقالت أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم إن خاصية “المساعدة المجتمعية” ستُفعل بعد الكوارث الطبيعية والحوادث الضخمة.

في إطار خدمة “التحقق من السلامة” التي تُمكن مستخدمي فيسبوك من طمأنة الآخرين على سلامتهم.

ووضع مصممو البرمجيات في الشركة تصورا لقطاع افتراضي يستطيع من خلاله الأشخاص في المناطق المجاورة تقديم المأوى.

بعد حرائق الغابات أو الطعام في أعقاب الزلازل أو تلبية أي احتياجات ملحة أخرى بشكل منظم.

وقالت بريتي شيتان المصممة لدى فيسبوك للصحفيين “ستساعد بسهولة على تعريف توصيل طالبي المساعدة بالذين يقدمون المساعدة داخل مجتمع معين.”

وطرحت فيسبوك التي يستخدمها 1.9 مليار شخص شهرياً حتى ديسمبر كانون الأول خاصية التحقق من السلامة عام 2014. لكن الخاصية كانت تتعثر في بعض الأحيان

فبعد تفجير انتحاري في باكستان العام الماضي تلقى أشخاص في أماكن بعيدة جدا منهم من يقيمون في الولايات المتحدة إخطارات تسألهم إن كانوا سالمين.

وقال آخرون إنهم أقلقتهم رسائل غامضة أرسلت على الهواتف تسأل “هل تضررت من التفجير؟”

واستخدمت خاصية التحقق من السلامة لأول مرة في الولايات المتحدة في يونيو بعد أن قتل مسلح 49 شخصا في ملهى ليلي في أورلاندو بولاية فلوريدا