المستثمرون الأجانب يرفعون ملكيتهم في 56 شركة

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الرياض ــ البلاد

اظهر تقرير تغيرات ملكية المستثمرين الاجانب بنهاية جلسة امس “الاثنين” ارتفاع ملكيتهم في56 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول”، عن طريق شراء 2.2 مليون سهم بقيمة 46.9 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 39 شركة اخرى عن طريق بيع 1.4 مليون سهم بقيمة 46.5 مليون ريال ، ليسجلو صافي شراء 400 الف ريال.

ووفقاً للتقرير فقد تصدرت مجموعة السريع الشركات من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب وزادت ملكيتهم 0.20% لتصبح 1.64%، بعد ان كانت 1.44%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء 75 الف سهم بقيمة 673.5 الف ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).وتصدرت شركة وفا للتأمين الشركات من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب وفقا لتقرير ملكيات الاجانب، وتراجعت ملكيتهم 0.12% ،لتصبح 16.28% بعد ان كانت 16.40% ،

وتم بيع 24.6 الف سهم بقيمة 350 الف ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم). يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى جلسة الاحد على ارتفاع 52.3 نقطة ، وبنسبة 0.76%، مقارنة بالجلسة السابقة، واغلق عند 6990.5 نقطة.