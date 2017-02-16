المستثمرون الأجانب يرفعون ملكيتهم في 59 شركة مدرجة

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الرياض ــ البلاد

كشفت بيانات ملكية المستثمرين الأجانب بنهاية جلسة امس “الأربعاء” عن ارتفاع ملكيتهم في 59 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، عن طريق شراء 1.97 مليون سهم بقيمة 52.2 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 36 شركة أخرى وتم بيع 1.27 مليون سهم بقيمة 38.2مليون ريال ، ليسجلوا صافي شراء 14 مليون ريال وذلك للجلسة الثالثة على التوالي.

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الأجانب فقد تصدرت شركة صدق للجلسة الثانية على التوالي الشركات من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب بنهاية جلسة الثلاثاء وزادت ملكيتهم 0.24% لتصبح 2.56% بعد ان كانت 2.32% في الجلسة السابقة عن طريق شراء 9692 ألف سهم بقيمة 1.03 مليون ريال “بحسب سعر الإغلاق”.

وتصدرت شركة سيسكو الشركات من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الأجانب بنهاية الجلسة السابقة وتراجعت ملكيتهم 0.55% لتصبح 0.93% بعد ان كانت 1.48% في الجلسة السابقة عن طريق بيع 374 الف سهم بقيمة 5.7 مليون ريال”بحسب سعر الإغلاق” .