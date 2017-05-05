المستثمرين الاجانب يرفعون ملكيتهم في 48 شركة سعودية

شارك عبر واتساب

الرياض ــ البلاد

كشف تقرير تغيرات ملكية المستثمرين الاجانب عن ارتفاع ملكيتهم في 48 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول”، عن طريق شراء 1.5 مليون سهم بقيمة 40.5 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 45 شركة اخرى عن طريق بيع 3.4 مليون سهم بقيمة 51 مليون ريال ، ليسجلو صافي بيع 10.5 مليون ريال.

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة ساسكو الشركات من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بنهاية الجلسة السابقة وزادت ملكيتهم 0.18% لتصبح 0.94%، بعد ان كانت 0.76 %، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء 97.2 الف سهم بقيمة 1.8 مليون ريال “بحسب سعر اخر اغلاق للسهم”.

وتصدرت شركة شمس الشركات من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بنهاية جلسة الثلاثاء وتراجعت ملكيتهم 0.16% ، لتصبح 1.77% بعد ان كانت 1.93% في الجلسة السابقة عن طريق بيع 16.24 الف سهم بقيمة 496 الف ريال “بحسب سعر اخر اغلاق للسهم ”

يشار الى ان مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى جلسة امس على ارتفاع طفيف 9 نقاط ، وبنسبة 0.13%، مقارنة بالجلسة السابقة ، واغلق عند 7012.8 نقطة