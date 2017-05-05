العدد 21926 06 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المستثمرين الاجانب يرفعون ملكيتهم في 48 شركة سعودية

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المستثمرين الاجانب يرفعون ملكيتهم في 48 شركة سعودية
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الرياض ــ البلاد

كشف تقرير تغيرات ملكية المستثمرين الاجانب عن ارتفاع ملكيتهم في 48 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول”، عن طريق شراء 1.5 مليون سهم بقيمة 40.5 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 45 شركة اخرى عن طريق بيع 3.4 مليون سهم بقيمة 51 مليون ريال ، ليسجلو صافي بيع 10.5 مليون ريال.

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة ساسكو الشركات من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بنهاية الجلسة السابقة وزادت ملكيتهم 0.18% لتصبح 0.94%، بعد ان كانت 0.76 %، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء 97.2 الف سهم بقيمة 1.8 مليون ريال “بحسب سعر اخر اغلاق للسهم”.
وتصدرت شركة شمس الشركات من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بنهاية جلسة الثلاثاء وتراجعت ملكيتهم 0.16% ، لتصبح 1.77% بعد ان كانت 1.93% في الجلسة السابقة عن طريق بيع 16.24 الف سهم بقيمة 496 الف ريال “بحسب سعر اخر اغلاق للسهم ”
يشار الى ان مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى جلسة امس على ارتفاع طفيف 9 نقاط ، وبنسبة 0.13%، مقارنة بالجلسة السابقة ، واغلق عند 7012.8 نقطة

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التصنيف: اقتصاد

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