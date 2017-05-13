المسجلـــــون بحساب المواطن يترقبـــون أمر المقام السامي

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جدة ــ البلاد

يترقب الكثيرون ممن اكملوا بياناتهم في برنامج حساب المواطن امر المقام السامي، والذي سيترتب عليه الإعلان رسميا عن موعد بدء صرف اولى الدفعات.

وكانت اللجنة الوزارية المعنية بالبرنامج قد اكدت انها سترفع السياسات الخاصة بالبرنامج للمقام السامي ، حيث اكد المسؤولون عن البرنامج خلال الأشهر الماضية اكثر من مرة في عدة مناسبات الالتزام بالرفع بالسياسات قبل الأول من شهر مايو.

وتشمل السياسات التي سيتم رفعها، الكشف عن إحصائيات المستحقين، ونسب الدعم المقترحة لبداية البرنامج، وطرق حساب الدخل، وغيرها من السياسات وتفاصيل البرنامج.

ووفقاً للبرنامج هناك نحو 227 ألفا من المسجلين سيطلب منهم توفير بعض المستندات.

يشار إلى أن مجموع المسجلين في البرنامج زاد على 12 مليون مواطن، وعدد الأسر يزيد على 3.5 مليون أسرة.