المسيليم: سنبذل الغالي والنفيس للفوز

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شدد الحارس المتألق ياسر المسيليم حارس فريق الأهلي، على أنهم كلاعبين سيبذلون الغالي والنفيس؛ من أجل إسعاد الجماهير الأهلاوية، وتحقيق تطلعاتها الكبيرة، بتحقيق لقب بطولة كبيرة وغالية على كل مواطن،

وقال: نحن جاهزون لمباراة اليوم، وقمنا بكافة التحضيرات الفنية، واعتقد أن لقاء ذوب آهن الإيراني، الفيصلي في نصف النهائي، يعطي مؤشرا على جاهزية الفريق، والأمور المعنوية مرتفعة، وبإذن الله، يكون ذلك محفزاً لنا لإحراز بطولة الغالية، وهو هدف كان لنا منذ بدأنا مشاركتنا في هذه البطولة في دور (32)، وتحقق الهدف بالوصول للنهائي، وبقي الأهم، وهو تحقيق البطولة،

وتسلم الكأس من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان- حفظه الله. وتابع: نعد جماهيرنا اليوم ببذل كل ما بوسعنا في الملعب؛ من أجل الظفر بالكأس.