المشاركون في مؤتمر تاريخ العلوم التطبيقية والطبية عند العرب والمسلمين يؤكدون تأثير الثقافة العربية والإسلامية في النهضة الأوروبية والحضارات الأخرى

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انطلقت اليوم جلسات المؤتمر العالمي الأول لتاريخ العلوم التطبيقية والطبية عند العرب والمسلمين لليوم الثاني ، الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بالجلسة الخامسة التي رأسها الدكتور بندر السويلم.

حيث تحدث في بداية الجلسة الدكتور فهد المالكي عن إسهامات العالم آق شمس الدين، الطبية في تقدم الحضارة الإنسانية في العصر العثماني.

واهتمامه بالأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق العدوى الصغيرة والدقيقة والتي لا ترى بالعين المجردة.

مشيراً إلى أنه وضع تعريفاً للميكروسكوب قبل ظهوره. وتطرق الدكتور عبدالغني عبدالفتاح زهرة في بحثه الذي حمل عنوان:

“إسهامات أسرة ابن زهر في العلوم الطبية”، إلى أن كل واحد منهم قامة علمية له إسهاماته وابتكاراته، وهذه الأسرة كان لها منهجها المتفرد في الطب، ولهم إسهاماتهم التي سبقوا بها عصرهم.

وبين الدكتور أنس المحمّد في ورقته بعنوان: “المعارف الطبية عند الإمّام ابن قيّم الجوزيّة”.

أن هذه المعارف تطورت في صدر الإسلام مع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وإرشاداته الطبية.

مضيفاً أن الإمام إبن قيّم أحد أشهر رجال هذه الفئة فوضع عدداً كبيراً من المؤلفات لخدمة المجتمع.

وأشار الدكتور أنور زناتي في بحثه : ” الإنجازات العلمية للأطباء في الأندلس وأثرها على التطور العلمي الأوروبي” إلى أن إسهامات العلماء المسلمين في الأندلس تنوعت.

مضيفاً أن لهم فضل السبق في وضع قواعد في الجراحة والارتقاء.

وتطرق الدكتور أحمد الرفاعي إلى إسهامات علماء الرياضيات المسلمين في ترسيخ الحوار بين الحضارات.

مشيراً إلى أن علماء الرياضيات المسلمين قدّموا الكثير من الإسهامات العلمية والعملية التي ساعدت على تقدم وازدهار الحضارة الإسلامية.

بل تخطت آثار تلك الإسهامات الحدود الجغرافية للدولة الإسلامية حينئذ لتسهم في قفزات تاريخية للحضارات الأخرى.

وافتتحت الجلسة السادسة التي ترأسها الدكتور حمود النجيدي بورقة الدكتور محمد بيومي حول ” الطب وأشهر الأطباء في الحرمين الشريفين دراسة من واقع كتب التراجم إبان العصر العثماني “.

مسلطاً الضوء على أبرز الأطباء في الحجاز من أبناء الحجاز والمجاورين الذين كانت لهم إسهامات واضحة وظهور المحاجر الصحية للحفاظ على الحجيج والمعتمرين في مواسم الحج.

وتطرق الدكتور يحيي أحمد إلى علم الفلاحة عند العلماء المسلمين.

مشيراً إلى أن العرب أسسوا حضارة عربية إسلامية في مجتمعات زراعية مثل بلاد الرافدين وطوروها وبرعوا فيها.