المفتاحة تستعرض تجربة التعليم في الحد الجنوبي

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أبها- مرعي عسيري

رعى الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، الاحتفال الوطني الذي أقامته وزارة التعليم ونظمته الإدارة العامة للتعليم في المنطقة على مسرح المفتاحة وذلك بحضور سمو نائبه الأمير منصور بن مقرن ووزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وعدد من أصحاب المعالي ومديري الجامعات وقادة القوات المسلحة والأمن العام وحرس الحدود وقيادات وزارة التعليم.

حيث دشن الأمير فيصل بن خالد معرض إدارات التعليم في نجران ،وجازان ،وصبيا، وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وعسير ، والذي تضمن عرض أبرز المبادرات والمشاريع التي أسهمت في نجاح المسيرة التعليمية في الحد الجنوبي إضافة إلى الجهود المبذولة التي قدمت لرعاية أبناء الشهداء والمرابطين.

وشهد الاحتفال تكريم إمارات المناطق المعنية والوزارات المعنية والجامعات في المناطق الجنوبية وقيادات القوات المسلحة والأمن العام وقادات وزارة التعليم وإدارات التعليم والجهات الداعمة والمشاركة .

من جهته رفع وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في كلمة له بهذه المناسبة الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي العهد – حفظهم الله – على ما بذلوه للرقي بالتعليم في كافة المناطق الحدودية الجنوبية .

وأشار إلى أن المناطق الحدودية شهدت ملاحم وبطولات تاريخية ووطنية منذ انطلاق عاصفة الحزم، مما انعكس على عمل وزارة التعليم، فأبدعت في صناعة أمل جديد بالعمل التعليمي على الشريط الحدودي ، لخدمة ما يقارب 135000 ألف طالب وطالبة تقع مدارسهم على مشارف الحدود الجنوبية بنجران وظهران وسراة عبيدة وصبيا وجازان ،

وحرصت الوزارة على تنوع أساليب التعليم في تلك المناطق عبر شركات مطورة ، واكتمال الصورة عبر التوأمة ونقل المدارس من المواقع الخطرة إلى المواقع الآمنة ، وإنشاء المدرسة الإلكترونية بمختلف المراحل التعليمية ، حيث انتظم العمل فيما يزيد عن 1000 مدرسة ، بجهود كبيرة من نحو 14000 عنصرا عاملا هناك .

وكان الحفل شهد عرض فيلم بعنوان ” قصة نجاح التعليم في الحد الجنوبي” وعرض أوبريت “عزم وعلم” من كلمات الشاعرين عبدالله الشريف وفايز البكري وألحان عبدالله الشريف وأداء عبدالله القرني ومحمد بن فراج وإخراج أحمد السروي وأدته على خشبة المسرح فرقة الواديين وفرقتي نجران وجازان.