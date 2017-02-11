المفتي العام : من العدل إعطاء الأجير حقه

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الرياض – واس

أوصى سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المسلمين بتقوى الله حق التقوى .

وبين سماحته في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض أن العبد أساس كل خير وقائداً لبناء مجتمع متعاون ومتفاهم فيما بينه ولبناء الاستقرار والتنمية والأمن.

وقال سماحته إن الله أمر تعالى في كتابه العزيز فقال (( إن الله يأمر بالعدل والإحسان)) وهو جلا وعلا عدل ومتنزه عن الظلم فقال جلا جلاله (( إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون ))، وقال صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث .

وبين مفتي عام المملكة أنه من العدل إعطاء الأجير حقه وعدم بخس أمواله، يقول صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ، مؤكداً سماحته أهمية العدل في حياة الإنسان.

وقال الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ : إن الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن الظلم أكل أموال الناس بالباطل وقذف أعراض الناس فلنتقي الله في أنفسنا.