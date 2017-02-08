المفتي العام يستقبل العلماء والدعاة والمفكرين

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الرياض-واس

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في دار البحوث والإفتاء ،ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من العلماء والدعاة والمفكرين المشاركين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، وذلك بحضور معالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.

وخلال الاستقبال ألقى سماحة مفتي عام المملكة كلمة رحب فيها بالضيوف، مؤكداً أهمية التواصل بين العلماء لخدمة الإسلام والمسلمين، والتمسك بشريعة الإسلام وأخلاقها وآدابها وجميع مقتضياتها، وتقديم النصح.

وعبر سماحة مفتي عام المملكة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، ولسمو ولي ولي العهد، ولسمو وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان.

من جانبه ألقى سماحة مفتي عام الجمهورية الموريتانية الشيخ أحمد المرابط كلمة، شكر فيها الجميع على كرم الضيافة وحسن الوفادة وإحكام الترتيب والتنظيم.

ورحب معالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان من جهته بالعلماء والدعاة والمفكرين مؤكداً أن المملكة تدعم الدعاة إلى الله وتقف معهم، معرباً عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة .