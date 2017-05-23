المفتي يستقبل العواد ويهنئه بالثقة الملكية

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استقبل مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في مكتبه، اليوم الثلاثاء، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد.

وهنأ المفتي وزير الثقافة والإعلام بالثقة الملكية، سائلاً الله له التوفيق لأداء مهامه، وأن يكون عند حُسن ظن القيادة به.

واستمع العواد إلى نصائح آل الشيخ، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لمفتي عام المملكة وعلى ما أبداه من مشاعر، راجياً من الله أن يعينه على ما أوكل إليه من مهام، وأن يكون في مستوى الثقة التي أولاها له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.